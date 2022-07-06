قنوات dmc وdmc دراما تعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز

تعرض شبكة قنوات dmc مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وذلك على قناتي dmc وdmc دراما، وحصل على إشادات كثيرة من المشاهدين، خاصة الأطفال الذين حرصوا على متابعته بشكل يومي.

قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل يحيى وكنوز حول طفل يركب آلة الزمن ويرجع لعصر قدماء المصريين، ويعيش مجموعة من المغامرات مع القدماء المصريين، مع وجود ربط بين عصر الفراعنة وعصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل بطولة بثينة هاني وعصام السقا وعلاء مرسي وسامي مغاوري وطارق أبوالسعود وياسر جلال وأحمد العوضي وإسعاد يونس وأحمد السقا وأشرف عبدالباقي وأحمد الرافعي وأحمد الطماني، ومن تأليف محمد عدلي وإخراج محمد عيد.

ويُذاع على فضائية dmc في تمام الساعة 5.30 مساء يوميًا ويُعاد 10 صباح اليوم التالي، ويُذاع على فضائية dmc دراما الساعة 1.45 ظهرًا.