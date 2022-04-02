حسام صالح يكشف تفاصيل «يحيي وكنوز»: طفل يركب آلة الزمن ويعيش مغامرات

أكد المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ 10 شركات إنتاج شاركت في إنتاج الأعمال الدرامية هذا العام، مضيفًا أن هناك شركات جديدة ومؤلفين وممثلين جدد.

وقال إنّ الشركة حرصت على تنويع الأعمال الفنية قدر استطاعتها، مشددًا على أن المتحدة فتحت الباب أمام جميع المنتجين لعرض أعمالهم أمام لجان محايدة للاختيار منها، مؤكدًا أن المشاهدين سيشاهدون هذه الاعمال خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنّ المجموعة تقدم مسلسل الأطفال «يحيي والكنوز»، والذي تنتجه شركة «هاشتاج» وهي إحدى شركات المجموعة، مؤكدًا أنه أول عمل أنيميشن من إنتاجها.

وأوضح أنّها قصة لطيفة لطفل يركب آلة الزمن ويرجع لعصر قدماء المصريين، ويعيش مجموعة من المغامرات مع القدماء المصريين، لافتًا إلى وجود ربط بين عصر الفراعنة وعصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن.

وأثنى الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة على المسلسل، معتبرًا أنه نفّذ بحرفية شديدة، معربًا عن أمله في يحوز على إعجاب المشاهدين، وسيٌعرض على شاشة DMC.