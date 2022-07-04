اعرف تردد قناة dmc الجديد 2022 على النايل سات.. تغير البث منذ 30 يونيو

يبحث الكثيرون عن تردد قناة dmc دي إم سي الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2022، إذ تزايدت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، بعد إعلان المجموعة عبر قنواتها توقف البث على التردد القديم بداية من 30 يونيو 2022، وقد استطاعت القناة الاستحواذ على اهتمام الجماهير بسبب عرضها لعدد من المسلسلات الحصرية ومنها أبو العروسة، وغيرها من الدراما التي تحظي بنسب مشاهدة مرتفعة على مدار عرض الحلقات.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للجمهور على مدار اليوم، تردد قناة dmc دي إم سي على القمر الصناعي نايل سات، وفق ما نشر على موقع مجموعة القنوات، في السطور التالية:

تردد قناة dmc الجديد

وبحسب المعلن من القناة، فيمكن ضبط تردد قناة dmc دي إم سي 2022 الجديد من خلال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

البرامج المعروضة على قناة دي إم سي

ويعرض عبر قناة dmc مجموعة من البرامج التي يتم عرضها كالآتي:

برنامج «نجوم السما»، وهو برنامج يقوم باستضافة مجموعة من النجوم والقيام بمغامرة القفز بالمظلات، في تجربة الجديدة، وبرنامج «حياة كريمة» الموسم الثالث الذي يعرض نتائج مبادرة حياة كريمة، ومطبخ «الهوانم» والذي يقدم أشهر وأفضل الأكلات وطريقة صنعها.

وبرنامج «باب رزق» هو أخد البرامج الخدمية التي تعتمد على عرض نماذج إيجابية وناجحة من أصحاب الحرف اليدوية المنسية، برنامج «يحب الجمال» وهو تقديم الشيخ أسامة الأزهري ويناقش من خلاله القضايا الدينية للمسلمين استنادًا لكتاب الله، ويعرض يوميًا الساعة 4: 15 عصرُا، بالإضافة إلى «برنامج أم دوت كوم» وهو برنامج اجتماعي يناقش كل ما يخص الأمومة، ومسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث.