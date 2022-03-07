حساب بنكي لكل مواطن مجانا بدءا من غدٍ.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

احتفالا بيوم المرأة العالمي، تبدأ البنوك فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانا، دون فرض رسوم، بدءا من غد الثلاثاء ويستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، حيث تقدم البنوك تسهيلات متعددة لإدراج المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي في المنظومة البنكية، وذلك استجابة لفعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي، التي تستهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وإيقاف الرسوم التي يتم فرضها.

فتح حسابات مصرفية «بدون رسوم»

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز الأوراق المطلوبة لإجراءات فتح حساب مصرفي في البنوك المختلفة.

الأوراق المطلوبة

عند فتح حساب، أيا كان نوعه، سواء توفير أو جاري، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص، كما تطلب بعض البنوك تقديم إيصال «كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون».

ويتم توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حساب، أو تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله، هذا بالنسبة للموظفين، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

وإذا رغبت الزوجة التي لا تعمل في فتح حساب، فعليها أن تقدم الوثائق السابق ذكرها الخاصة بزوجها، وفي حالة العميل على المعاش، فعليه أن يسجل ذلك على بطاقته الشخصية.

خدمات تقدمها البنوك على فتح الحساب

ويتيح فتح حساب العديد من الخدمات المصرفية الرقمية وإصدار بطاقات مصرفية، حيث يتم فتح حساب مصرفي مجانا ودون احتساب أي مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب.

ومن ضمن الخدمات التي سيتم تقديمها، إصدار بطاقة خصم مباشر (ديبيت كارد) تتيح التعامل للعميل السحب والإيداع من حسابه من خلال ماكينات ATM، في أي وقت على مدار اليوم، بجانب الاشتراك في خدمة المحفظة الذكية مجانا، بالإضافة إلى إصدار بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدما لتسديد كافة مصاريف، والاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.