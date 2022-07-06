البيانات المطلوبة للتسجيل بوظائف «الهجرة» بألمانيا: التقديم ينتهي خلال أيام

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر، لتوفير كل الخدمات والاحتياجات سواء للمصريين بالداخل أو الخارج، من خلال إطلاق فرص عمل بالخارج، للراغبين في العمل خارج مصر.

وفى إطار ذلك، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الأيام الماضية، عن عدد من الوظائف المتاحة في ألمانيا، وذلك للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، البيانات المطلوبة للتسجيل بوظائف «الهجرة» فى ألمانيا، وفقا لـ وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

البيانات المطلوبة للتسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

- الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة».

- الجنس.

- تاريخ الميلاد «اليوم/ الشهر/ السنة»

- الجنسية.

- بيانات التواصل.

- رقم الموبايل.

- البريد الإلكتروني.

- عنوان الإقامة «شامل المحافظة».

- الحالة الاجتماعية.

- عدد الأطفال إن وجد.

- الموقف من التجنيد «للذكور فقط».

شروط التسجيل بوظائف «الهجرة» فى ألمانيا

حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدي المتقدمين للالتحاق بإحدى الوظائف المتاحة في ألمانيا، التي أعلنت عنها الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA»، ومنها أن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية المصرية، ومقيم بجمهورية مصر العربية.

كما يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة، باحثا أو باحثة عن العمل، كما يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم لهذه الوظائف المتاحة في ألمانيا.

آخر موعد للتسجيل بوظائف «الهجرة» في ألمانيا

ووفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن آخر موعد للتسجيل في وظائف «الهجرة» المتاحة في ألمانيا، يوم 16 يوليو2022، وذلك للمصريين الراغبين في السفر والعمل بالخارج.