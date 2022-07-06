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الرئيس السيسي يفتتح عددا من مشروعات «مصر الرقمية» اليوم

افتتاح محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب

كتب:

محمد أبو عمرة
09:27 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صورة أرشيفية

الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صورة أرشيفية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي يشهد إطلاق منصة مصر الرقمية

ومن المقرر أنَّ يشهد الرئيس السيسي سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

الرئيس يشهد فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات

كما يشهد رئيس الجمهورية فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.