رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى: أمنياتنا لكم بدوام التوفيق

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رفعة وازدهار

وأعرب رئيس الوزراء، في برقيته لشيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، عن تقديم أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر، مقرونة بأصدق التمنيات القلبية، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.