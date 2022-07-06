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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى: أمنياتنا لكم بدوام التوفيق

كتب:

محمد مجدي
09:52 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رفعة وازدهار

وأعرب رئيس الوزراء، في برقيته لشيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، عن تقديم أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر، مقرونة بأصدق التمنيات القلبية، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.