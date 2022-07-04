عاجل.. نقيب الصحفيين يعلن موافقة رئيس الوزراء على زيادة بدل التدريب

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين.

زيادة بدل الصحفيين

وقال ضياء رشوان، في بيان مقتضب وعاجل، قبل قليل: «استجاب لهذا، ويجري حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية».