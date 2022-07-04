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عاجل.. نقيب الصحفيين يعلن موافقة رئيس الوزراء على زيادة بدل التدريب

كتب:

أحمد البهنساوى
09:52 م | الإثنين 04 يوليو 2022
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين.

زيادة بدل الصحفيين

وقال ضياء رشوان، في بيان مقتضب وعاجل، قبل قليل: «استجاب لهذا، ويجري حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية».

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.