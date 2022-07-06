محامي المتهم بقتل نيرة: محمد مظلوم.. وفريد الديب متطوعش للدفاع عنه

دقائق قليلة تفصلنا عن جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه في الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، حيث خرج محامي المتهم أحمد حمد من داخل محكمة جنايات المنصورة، للحديث عن أجواء اليوم الأخير في القضية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجّه المحامي بعض الرسائل للمتهم وأسرته وأسرة الطالبة نيرة أشرف، حيث قال لـ محمد عادل: «اللي هتسمعه النهارده مش عايزه يهزّك، إحنا لسا عندنا نقض، ومش عايزك تحس إنّ دي النهاية»، مؤكدا أنّ آلاف الناس تشعر بالتعاطف مع محمد عادل بعد تأكدهم من أنّه تعرّض للابتزاز.

محامي المتهم ينفي حضور فريد الديب للدفاع عن المتهم

ووجّه محامي المتهم الشكر لعشرات المحامين، الذين عرضوا حضور جلسة اليوم تضامنًا مع المتهم محمد عادل، مؤكدًا أنّه تواصل مع مكتب المحامي فريد الديب، الذي أكد أنّه ليس لديه أي خبر عن دفاعه عن المتهم، وأنّ ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة.

وقال محامي المتهم، إنّ والدة عادل لم تستطع زيارة نجلها منذ جلسة النطق بالحكم الأخيرة، مُضيفًا: «أسرة محمد ناس غلابة مش عايزين يظهروا على التلفزيون، وسابوا البيت ومشيوا خايفين من الناس، وأخواته مفيش واحدة فيهم معاها تليفون بكاميرا، بنتنا الله يرحمها بقى هي اللي كانت منزلة صورها على السوشيال ميديا».

وعن توليه الدفاع عن المتهم محمد عادل في قضية قتل طالبة المنصورة، قال أحمد حمد: «حق المتهم يكون ليه محامي يدافع عنه ويظهر الحقيقة والملابسات الخفيّة، ووجوده لا يقل دورًا عن القاضي على المنصة، ودفاعي عن محمد عشان تيقني وصدقي إنّه مظلوم ومجني عليه وانضغط عليه عاطفيًا ونفسيًا وتم ابتزازه، لكن كل ده لا يبرر القتل ومحمد غلطان، وأنا راضي ومقتنع بحكم المحكمة، ولا تعليق على أحكام القضاء».

وأشار محامي المتهم محمد عادل، إلى المواجهات التي حدثت بينه وبين أسرة الطالبة نيرة أشرف أمام منصة المحكمة، قائلا: «أنا سألت أبوها قدام القاضي، قلتله هل كان فيه حد موجود مع محمد لما وقع على إيصال الأمانة، قال لا كان اتنين قرايبي من الشارع، يبقى فين الجلسة العرفية في كدا؟، وده يثبت إنّه اضّغط عليه عشان يمضي على إيصال الأمانة، محمد اتضرب واتهان وحصل معاه حاجات كتير خجل يحكيها في الجلسة».

المحامي: هناك العديد ممن يتعاطفون مع المتهم ويعرضون لدفع الدية

وأضاف المحامي أحمد حمد، أنّ هناك العديد من القنوات التي تتهافت على التصوير مع أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف دون الحديث عن أسرة المتهم: «في قنوات كتير عمالين يصوروا مع أسرة المجني عليها ويتكلموا عنها، بس ليه محدش بيتكلم مع أسرة محمد والمحامي الوحيد اللي جاي يدافع عنه».

وأضاف المحامي: «محمد شاب بسيط مجتهد دراسيًا، ولن تتوقف الجرائم إلا إذا بحثنا عن الحقيقة بما يرضي الله، ومنقدر ننكر إن فيه تعاطف فظيع وناس كتير جاية من سوريا وليبيا بيعرضوا يدفعوا الديّة، ومحمد ليه حقوق كتيرة جدًا هنتكلم عنها بعدين».