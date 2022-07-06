غياب شقيقتي نيرة أشرف عن جلسة النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياتها

رصدت «الوطن» تفاصيل تغيب شقيقتي نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة، عن جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، زميلها في الكلية، والذي قام بذبحها أمام إحدى بوابات الكلية خلال ذهابها إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

أسرة «نيرة» تتوجه للمحكمة

وغادر أفراد أسرة الطالبة نيرة أشرف، منزلهم واستقلوا الأتوبيس الذي ينقلهم من المنزل في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى إلى مدينة المنصورة، من أجل حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراق القضية في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم، واقتصرت الأسرة على أشرف الغريب والد نيرة، ووالدتها وعمتها وابن خالها.

تفاصيل غياب شقيقتي نيرة

وكشف أفراد أسرة الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، عن سبب تغيب شقيقتي نيرة عن حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم، حيث لدى الطالبة نيرة شقيقتين هما «هدير» و«شروق»، وهما الشقيقتان الأكبر لـ«نيرة»، وأن سبب التغيب مرضهما وعدم قدرتهما على مرافقة الأسرة في الأتوبيس الذي ينقل الأسرة إلى مدينة المنصورة.

وأوضح أفراد أسرة «نيرة»، أنه جرى نقل شقيقتي نيرة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث أصيبتا بفقدان الوعي بعد مرورهما بوضع نفسي سيئ بسبب ما تتعرض له الأسرة مؤخرا من هجوم من قبل بعض صفحات «فيس بوك» والإساءة لهم ولـ«نيرة»، وتم تعليق المحاليل لهما واستقرت حالتهما.

غياب شقيقة «نيرة» الكبرى عن الجلسة السابقة

وكانت شقيقة الطالبة «نيرة» الكبرى غابت أيضا عن حضور ثان جلسات القضية والتي عقدت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مرضها وذهابها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.