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وصول أسرة نيرة أشرف إلى جلسة النطق بالحكم على المتهم

كتب:

شيماء مختار
09:54 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
أسرة نيرة أشرف

أسرة نيرة أشرف

وصل أصدقاء وأسرة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ طالبة المنصورة، قبل قليل، إلى محكمة جنايات المنصورة، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، قاتل ابنتهم أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة الماضية التي عقدت الثلاثاء 28 يونيو، أوراق المتهم محمد عادل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه.

 

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