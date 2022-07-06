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عاجل .. وصول المتهم بقتل نيرة أشرف إلى محكمة جنايات المنصورة

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شيماء مختار
09:44 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
المتهم بقتل نيرة أشرف

المتهم بقتل نيرة أشرف

وصل المتهم بقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، قبل قليل، إلى محكمة جنايات المنصورة، لسماع النطق بالحكم عليه، لاتهامه بإنهاء حياة طالبة المنصورة ذبحا أمام بوابة الجامعة.

إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف لفضيلة المفتي

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة الماضية التي عقدت الثلاثاء 28 يونيو، أوراق المتهم محمد عادل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه.

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