خبير عمراني: مدن الظهير الصحراوي تنهي أزمة العشوائيات في مصر

قال الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إن القضاء على العشوائيات في مصر والمشروعات العمرانية الجديدة، يتضمن عمليات إحلال للمناطق العمرانية القائمة، مثل منطقة تل العقارب في منطقة السيدة زينب، التي أطلق عليها روضة السيدة زينب.

العمران الجديد مخطط على معايير قياسية

أضاف عبد الله، خلال حوار عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن العمران الجديد هو عمران مخطط على معايير قياسية، لافتًا إلى أن المباني يتم بنائها بالخرسانة، وأن التشطيبات جيدة، إضافة إلى سفلتة الشوارع وإقامة أرصفة للمشاة، ومناطق ألعاب مخصصة للأطفال، وهو ما يعكس انتقال في جودة الحياة لسكان هذه المناطق.

البناء على الأراضي الزراعية أفرز العشوائيات

أوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن العشوائيات تكونت بفعل الناس، الذين قاموا بالبناء على أراضي زراعية ذات ملكية خاصة، لافتًا إلى العشوائية الشديدة في البناء، وتقسيم الشوارع في هذه المناطق، مشيرًا إلى أن بعض المناطق التي تم إزالتها، توجد بها حارات وشوارع عرضها 3 أمتار فقط، ويبلغ طولها حوالي كيلو.

مدن الظهير الصحراوي لتلافي عودة العشوائيات

لفت عبد الله، إلى إقامة الدولة لمدن الظهير الصحراوي، وهي المدن الجديدة الملحقة بالمحافظات، مثل المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها، موضحًا أن مثل هذه المدن توفر سكن مخطط للمواطنين، ليكون بديلا لإقامة المواطنين لمناطق عشوائية بالأراضي الزراعية بخبراتهم المتواضعة، التي ينتج عنها عودة العشوائيات مرة أخرى.