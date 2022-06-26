أماكن وأسعار قطع أراضي «التعمير والإسكان» داخل المدن الجديدة «صور»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان، عن طرح عدد من قطع الأراضي، داخل أكثر من مدينة جديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، على أن يكون حجز هذه الأراضي المطروحة «أون لاين».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن قطع أراضي «التعمير والإسكان» داخل المدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

أماكن قطع أراضي «التعمير والإسكان» داخل المدن الجديدة

1- مدينة الفيوم الجديدة:

تضم مدينة الفيوم الجديدة 100 قطعة أرض مطروحة للحجز، وذلك داخل الامتداد الغربي، بمساحة 209 م 2، ويبلغ سعر المتر المربع بالجنيه، 1615 جنيها.

2- مدينة بنى سويف الجديدة:

تضم مدينة بنى سويف الجديدة 91 قطعة أرض مطروحة للحجز ضمن أراضي «التعمير والإسكان»، وذلك داخل منطقة اجتماعي 1، منطقة اجتماعي 3، منطقة اجتماعي 4، بمساحات 276 م2، ويتراوح سعر المتر المربع بالجنيه، ما بين 1850 جنيها وحتى 2035 جنيها.

3- مدينة المنيا الجديدة:

تضم مدينة المنيا الجديدة 5 قطع أراضي مطروحة للحجز، وذلك داخل حى الإسكان الاجتماعي مجاورة (م، ج، و)، بمساحة 209 أمتار، ويبلغ سعر المتر المربع بالجنيه 1400 جنيها.

4- مدينة أسيوط الجديدة:

تضم مدينة أسيوط الجديدة 296 قطعة أرض مطروحة للحجز، وذلك داخل الحي الأول بمساحة 209 أمتار، بسعر 1880 جنيها للمتر المربع، وداخل منطقة الـ100 فدان حي التوسعات الجنوبية الشرقية، بمساحات 276 متر مربع، بسعر 1520 جنيها للمتر المربع.

وداخل منطقة 375 فدان حي التوسعات الجنوبية الشرقية منطقة (2)، بمساحات 276 متر مربع، بسعر 1520 جنيها للمتر المربع.

5- مدينة سوهاج الجديدة:

تضم مدينة سوهاج الجديدة 802 قطعة أرض مطروحة للحجز، وذلك داخل الحي الخامس اجتماعي أول، الحى السابع اجتماعي ثاني، منطقة 735 فدانا، مجاورات (26، 27، 28، 29، 30، 32)، بمساحات تتراوح ما بين 210 م 2 و276 م2، بسعر يتراوح ما بين 1785 حتى 2095 جنيها للمتر المربع.

6- مدينة أخميم الجديدة:

تضم مدينة أخميم الجديدة 58 قطعة أرض مطروحة للحجز، وذلك داخل منطقة (55) فدان شمال المدينة، بمساحة 276 متر مربع، وسعر 835 جنيها للمتر المربع.

7- مدينة قنا الجديدة:

تضم مدينة قنا الجديدة 408 قطع أرض مطروحة للحجز، وذلك داخل الحي الأول والثاني والثالث والرابع، وغرب المدينة، بمساحات تتتراوح ما بين 209 م2 حتى 282 م2، بسعر يتراوح ما بين 1715 وحتى 2010 جنيها للمتر المربع.