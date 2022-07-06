الزراعة توجّه «الخدمات البيطرية» بتكثيف الرقابة لمنع ذبح الأضاحي في الشوارع

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخّ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إلغاء الإجازات والراحات

وكلّف القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.

وشدد على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

الحد من الذبح في الشوارع

ووجّه وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ في جميع المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

فحص السلع والأغذية

وأكد القصير، أنّ معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس، تعمل خلال إجازة العيد، لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير، وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة، لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وطالب وزير الزراعة، مسؤولي الحدائق العامة التابعة للوزارة «الحيوان، الأورمان، والأسماك»، باتخاذ الإجراءات لاستقبال المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، ووسائل الترفيه، من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

وفي ذات السياق وزارة الزراعة، تستقبل شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561، وعلى تطبيق واتساب على رقم 01111866710.