«التعليم» تعلن المناهج الدراسية ومميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مميزات التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2022، والتي فتح باب التقديم لها إلكترونيا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ولمدة 15 يوما على أن ينتهي يوم 20 يوليو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات، وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهم:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

-المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.