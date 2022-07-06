تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022.. الدرجات ورابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، هذا الرابط للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام المقبل إلكترونياً على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية

يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمحافظة القاهرة

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، ومحافظة الشرقية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

مدرسة حلون للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

يتاح التقدم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية

- يتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية، والإسماعيلية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.