بدء التقديم بمدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية: تؤهل لسوق العمل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022،

ويمكن للطلاب الراغبين في التقدم لمدارس التعليم المزدوج، التقديم على هذا الرابط.

التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التعليم والتدريب المزدوج، هو نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة في سوق العمل المصري، حيث يدرس الطالب مهنة في أحد التخصصات «صناعية، زراعية، تجارية، فندقية» داخل مدرسة للتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة.

أضافت التعليم، يستكمل الطالب تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية ذات جودة، يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية، ويتم قبول الطلاب بالمهن المتاحة وفقًا للمجموع المديرية التعليمية التابع لها.

التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

التقديم لمراكز التميز النموذجية

وتابعت أن مراكز التميز، هي مدارس تعليم فني نموذجية، تقوم على الشراكة بين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة من الشركات المتميزة في أحد القطاعات الواعدة والغرفة المعنية بالقطاع التابع له المركز، وتعمل بنظام الـ3 سنوات، وتقدم عملية تعليمية متكاملة تعتمد على معلم كفء، ومناهج متطورة مبنية على معايير جودة دولية وعلى احتياجات سوق العمل، فضلا عن معدات وماكينات حديثة ومتطورة، تدريبات متميزة ومتقدمة، بيئة تعليمية آمنة ونظيفة ومشجعة على الابتكار، إدارة مدرسية متفاهمة ومتميزة.

وشددت وزراة التربية والتعليم، على ضرورة الاطلاع على شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، نظرًا لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى ومحافظات القبول.