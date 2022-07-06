«التعليم» تعلن تنسيق القبول بمدارس «وي» للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية أنشئت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة WE الاتصالات، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ منها حتى الآن 6 مدارس، ومستمرون في إنشاء مدارس أخرى من هذه النوعية.

شروط القبول بمدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، شروط القبول بكل مدرسة من مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، كالتالى:

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الجيزة، والفيوم، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، ولا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، و الشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

تنسيق مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الاسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.