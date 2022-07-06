وزير الكهرباء: مصر تتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لخدمة الأشقاء في أفريقيا

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الاولى لمصر، في زيارة لمحطة محولات كهرباء 6 أكتوبر جهد 500/220 ك.ف، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، حيث يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل الجزء الأكبر من المشروع، ويشارك في التمويل أيضا الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار مشروع Egyptian Power Transmission.

وتتولى المحطة تفريغ القدرات من محطة توليد سمنود، وربط الشبكة الكهربائية بين شمال الجمهورية وجنوبها على جهد 500 ك.ف، وتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية والسكنية بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والأماكن المجاورة.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط الكهربائي، خاصة الربط مع قبرص واليونان وتنظيم عدد من البرامج التدريبية.

نصيب القطاع الخاص في المشروعات

وأشارت وزارة الكهرباء، إلى أنّ اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أنّ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

الحفاظ على البيئة

وأكد شاكر، اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأوضح وزير الكهرباء، أنّ هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

ممر الطاقة الخضراء

وأضاف أنّ مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، لافتا إلى اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، وإلى مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة.

وأكد شاكر جهود قطاع الكهرباء بالتنسيق مع القطاعات والوزارات المعنية، للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ليكون هذا المؤتمر نموذجا مشرفا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة.

من جانبها، أشادت جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في جميع المجالات، موضحة أنّ الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التي يعطي لها بنك الاستثمار الأوروبي أولوية كبيرة في مصر.

وأضافت فيجليوتي، أنّه في السنوات الأخيرة، دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشاريع المحولات لتوليد الطاقة ونقلها وزيادة كفاءتها في جميع محافظات مصر، ما يعود بالفائدة على ملايين المصريين، موضحة أنّ مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ملتزمان بالعمل المناخي، وأنّ ما تم مناقشاته خلال اجتماعات اليوم نواة لتعزيز وزيادة دعم بنك الاستثمار الأوروبي المستقبلي لمشروعات الكهرباء عالية التأثير في جميع أنحاء مصر.

الاقتصاد الأخضر

وأشادت بالزيارة والجهود المبذولة بمحطة محولات 6 أكتوبر، مؤكدة حرص البنك على المساهمة في المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء، مؤكدة أنّ مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

ولفتت إلى رغبة البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات، خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط، وتنظيم ورش عمل، كما أكدت استعداد البنك التام لتقديم سبل الدعم من أجل مساندة مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وفي نهاية اللقاء، وجّهت Gelsomina الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التي تحققت، ونجحت في التغلب على كثير من التحديات، معربة عن أملها في دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي والمستقبلي.