بنك ناصر يتجه لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة: لزيادة فرص العمل ودعم البيئة

وقع محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد أسعد رئيس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعه اسبيشيال جروب، وآخر مع المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة شركه تك ميرج للطاقه البديلة، لبحث ودراسة أو مدى إمكانية سبل التعاون للدخول في مجال الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية المتفقة مع استراتيجية الدولة، وتعظيم فرص الدخول في تلك المشروعات.

زيادة فرص العمل وتعظيم الدخل

أضاف عشماوى، فى بيان، أن بنك ناصر سيقوم بتمويل وتمكين العملاء من مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، للتحول نحو بيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون واستخدمات المشروعات، التى تؤدى إلى زيادة فرص العمل وتعظيم الدخل والناتج القومى، والاستفادة من خدمات شركة خدمات المصريين، فى مجال سلاسل الخدمات والإمداد.

تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية

أوضح بنك ناصر، أن توقيع البروتوكول جاء انطلاقا من دورالبنك، كمؤسسة مصرفية تسعى إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مساهما في تنفيذ سياسات وخطط الدولة، للتحسين والتطوير المستمر، اللازم لخلق أفضل الظروف لتأدية خدماته وتمويل المشروعات المستهدفة.

تحويل الطاقات المعطلة لطاقات منتجة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أن المشروعات المستهدفة تعمل على تحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة، بما يسهم في تقديم حلول عملية لعلاج مشكلة البطالة، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتدعيم الاقتصاد الوطني.

وأشار عشماوي، إلى أن هذا التعاون يعد مثال للشراكة الفعّالة بين البنك والقطاعات المختلفة، للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدولة، معربا عن ثقته فيما تملكه الشركة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية، يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق.