استقالة وزير الدولة البريطاني للمدارس من منصبه في حكومة جونسون

أعلن وزير الدولة البريطاني للمدارس، روبن والكر، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

استقالة روبن والكر

وروبن والكر هو سياسي بريطاني، وعضو نشط في حزب المحافظين، وانتخب عضوا في برلمان المملكة المتحدة الـ55 عن دائرة وستر، وانضم خلال فترته النيابية (6 مايو 2010 - 30 مارس 2015) للكتلة البرلمانية.

استقالات في حكومة جونسون

وأعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان، ساجد جاويد وريشي سوناك، أمس الثلاثاء، استقالتهما، بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة البريطاني في بيان بشأن استقالته، إنّه لم يعد بإمكانه الاستمرار بأي معيار عادل أو معقول.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر، قال ساجد جاويد: «من الواضح بالنسبة لي أنّ الوضع لن يتغير تحت قيادتكم، وقد فقدت الثقة بكم»، في إشارة إلى بوريس جونسون.