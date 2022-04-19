«قد تطيح به».. رئيس الوزراء البريطاني يواجه اتهامات بـ«تضليل البرلمان»

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تهمة «تضليل البرلمان» بسبب حفلات تم إقامتها في مقر رئاسة الحكومة خلال الحجر هذا العام، ويصوت البرلمان البريطاني على إحالته للتحقيق بهذه التهمة الخميس المقبل.

الموافقة على التصويت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، فإن ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، أعلن موافقته على المناقشة والتصويت الخميس المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المحتمل أن تحقق لجنة الامتيازات مع جونسون في هذا الأمر، إذ أنه ضلل البرلمان عمدًا، لافتة إلى أنه ادعى عدم انتهاك قواعد فيروس كورونا كوفيد 19، وإذا ثبت ذلك فسيتطلب الأمر استقالته.

ولم يؤكد هويل أن اللجنة ستفتح تحقيقًا أم لا، وترك الباب مفتوحًا بتصويت يوم الخميس المقبل لتحديد ما إذا كان جونسون قد ازدرى البرلمان أن لا. فيما أعلنت رئاسة الحكومة في بريطانيا تغريم جونسون على خلفية تلك الاحتفالات التي أقامها خلال فترة الحجر الصحي.

تحقيقات الشرطة

يذكر أنه في شهر يناير الماضي، فتحت شرطة العاصمة تحقيق في 12 حدثًا كان من بينها الاحتفالات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، إذ أنه من المحتمل أن يكون تم انتهاك قيود الحجر العام فيها.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن أن يقوم الناخبين بعزل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه حتى الانتخابات المقبلة في عام 2025، إلا أن حزب المحافظين يمكنه التصويت بعد الثقة على رئيس الحكومة ومن ثم استبداله داخليًا من الحزب بشخص آخر.