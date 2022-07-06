أستاذ قانون جنائي عن سرعة الحكم بالإعدام على قاتل نيرة: عدالة ناجزة

«القصاص العاجل» كان عنوان محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، والتي قضت منذ دقائق بالحكم بالإعدام على الطالب محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعد أخذ الرأي الشرعي وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف، يعتبر من أسرع الأحكام في تاريخ القضاء المصري، إذ وقعت الجريمة في 20 يونيو المنصرف، وفي خلال 16 يوما فقط قال القضاء كلمته بالحكم على محمد عادل بالإعدام.

«السعداوي»: القضاء المصري يرفع شعار العدالة الناجزة

وللتعليق على سرعة الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن العدالة الناجزة السريعة ورد الحقوق لأصحابها ردًا جميلا كان شعارا يرفعه القضاء المصري في هذه المرحلة وخاصة في القضايا الجسيمة التي تشغل الرأي العام.

وأضاف «السعداوي»، في حديثه مع «الوطن»، أن محكمة جنايات المنصورة تصدت بكل حزم وبتطبيق حازم وحاسم للقانون في إنزال صحيحه فيما يتعلق بالحكم بالإعدام على المتهم محمد عادل، مستكملا أن المحكمة وسعت صدرها الرحب في سماع المرافعة المبداه من الدفاع، وببصيرة سمعت المتهم، وتيقنت أنه توافر له الإدراك والتمييز، وتبينت الظروف المشددة التي اقترنت بفعل القتل، فطبقت المحكمة صحيح القانون، وأنزلت بالمتهم حكم الإعدام.

جنائي: المحكمة وسعت صدرها أمام الدفاع والمتهم

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا إلى أن الفقه الجنائي المصري طالما كان يخاطب المنصة الموقرة في تنفيذ مبدأ الإسراع في الإجراءات، كما أن محكمة جنايات المنصورة قدمت نموذجًا فريدًا كما هو المعتاد من القضاء المصري في دوائره المختلفة بشأن مبدأ الإسراع في الإجراءات وما يحقق الردع العام.

وأكد «السعداوي»، أن محكمة جنايات المنصورة أعادت الهدوء للمدينة بحكمها بالإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف: «الحمد لله الذي وهبنا قضاءً عادلا».