عاجل.. الحكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وعقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، ووجهت هيئة المحكمة الاتهام للطالب محمد عادل بقتل المجني عليها نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتلها انتقاما منها، بعدما رفضت الارتباط به.

حالة من الفرح بين أسرة وأصدقاء نيرة

وبعد النطق بالمحكمة، سيطرت حالة من الفرح على عائلة وأصدقاء المجني عليها نيرة أشرف، مشيدين بالقضاء المصري الذي أسعد صدورهم بهذا القرار لذين وصفوه بالعادل.

تشديد أمني مكثف في المحكمة

ورصدت عدسة «الوطن»، رد فعل أهل نيرة أشرف بعد النطق بالحكم على القاتل، وذلك أثناء خروجهم من المحكمة نظرا لمنع التصوير داخل المحكمة خلال الجلسة الثانية، حيث تم سماع أصوات الزغاريد أثناء الخروج من المحاكمة بينما تبادل الجميع الأحضان والتهاني بمجرد الخروج وسط تشديد أمني مكثف أحاط جوانب وشوارع المحكمة.