إسعاد يونس تتصدر «جوجل» بعد حديثها عن الرئيس السيسي وعودتها للكوميديا

تصدّرت الإعلامية إسعاد يونس محركات البحث على «جوجل» ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن رغبتها في مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحضيرها لعمل كوميدي جديد خلال الفترة المقبلة.

إسعاد يونس تحضر لعمل كوميدي جديد

كشفت إسعاد يونس عن تحضيرها لعمل كوميدي جديد دون إبداء أي تفاصيل، وجاء ذلك ردًا على أحد متابعيها على تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عند سؤالها عن عودتها بمسلسل كوميدي، قائلة: «إن شاء الله بحضر لعمل لطيف أتمني يعجبكم».

معلومات عن مسلسل بكيزة وزغلول

كان مسلسل بكيزة وزغلول هو الانطلاقة الحقيقية لإسعاد في عالم التمثيل وخاصة الكوميديا الذي عُرض سنة 1987، يحكي المسلسل قصة «بكيزة» التي تفاجأ بعد وفاة زوجها العشماوي بمجيء ابنته «زغلول» التي تربت في الفقر بعيدًا عن والدها الثري، وقد جمعها المسلسل مع الراحلة سهير البابلي وحقق نجاحًا باهرًا، مما دفعهما لعمل فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول».

إسعاد يونس: أتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأما عن سؤالها عن أكثر شخصية تريد مقابلتها وإجراء حوار معها، قالت: «أتمنى عمل لقاء مع رئيس الجمهورية بصفته زوج مصري وأب وجد».

تميزت صاحبة السعادة في مقابلاتها بإبراز الجانب الإنساني والتطرق لأسعد وأحزن اللحظات في حياة الشخصية، مثل لقائها مع السيدة الأولى انتصار السيسي، فتتمنى أيضا إجراء لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن ليس بصفته رئيسًا للجمهورية وإنما بصفته أب وزوج وجد.

وردًا على رغبة أحد المتابعين في تقديم ورش حول الإنتاج والتمثيل والإعلام للاستفادة من خبرات الفنانة إسعاد، قالت: «طبعًا وقريب هعمل ماستر كلاسز لأي حد شايف إني ممكن أفيده، ويا رب أنجح في كده.. هتبقى في الإعلام».

كما أعلنت إسعاد يونس إصدار كتابها الجديد بعنوان «في استقبال فخامة الرئيس – حكايات من زمن فات»، ويحتوي الكتاب على 22 حكاية مختلفة تتميز بالبساطة والإبداع من خلال خبرات إسعاد في الفن والإعلام في الزمن الجميل، ومن مؤلفاتها: «زي ما بقولك كدة، زي ما بقولك كدة ج2، جايالك في الكلام، لسة الحياة ممكنة.. أيوة ممكنة».