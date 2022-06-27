إسعاد يونس تكشف السبب الحقيقي وراء عدم ظهور عبلة كامل في البرامج

دائماً ما يتساءل الجمهور هل اعتزلت عبلة كامل أم تبحث عن سيناريو جيد للعودة إلى الفن، خاصة بعد أن طال غيابها عن الجمهور منذ ظهورها الفني الأخير في الجزء السادس من مسلسل «سلسال الدم»، مع الفنان رياض الخولي.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس أمس ستورى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رداً على سؤال من أحد متابعيها: «عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك» فأجابت قائلة: «أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها».

إسعاد يونس تتحدث عن عبلة كامل

وفي حلقتين سابقتين حينما استضافت الفنانة إسعاد يونس في برنامجها أبطال مسلسلي «لن أعيش في جلباب أبي» و«حديث الصباح والمساء»، حاولت التواصل معها لكي تظهر في البرنامج ولكنها رفضت، كما وجه لها أحد المتابعين سؤالاً لـ«إسعاد»: «هتعملي عمل قريب»، فردت: «إن شاء الله بنحضر لعمل لطيف أتمنى يعجبكم»، وكتبت الفنانة إسعاد يونس، ردًا على أحد متابعيها الأسبوع الماضي، عن موعد رجوع برنامجها صاحبة السعادة، بأنها ستعود بعد عيد الأضحى.

آخر ظهور للفنانة إسعاد يونس

وعلى مدار خمس سنوات متتالية، قدمت عبلة كامل آخر أعمالها الدرامية مسلسل سلسال الدم بأجزائه الستة بداية من 2013 وحتى 2018، أما الفنانة إسعاد يونس فظهرت بدورين مهمين في رمضان الماضي 2022 أولهما كان مسلسل الاختيار 3 (القرار) وكانت تقوم بدور الدكتورة إيناس عبد الدايم، حينما كانت مديرة دار الأوبرا المصرية قبل أن تكون وزيرة الثقافة حالياً، وثاني ظهور لها كان في مسلسل العائدون بدور «سعاد».