الفنانة «إسعاد يونس»: مصر تتحمل مضاعفة الإنتاج الدرامي 4 مرات

أشادت الفنانة إسعاد يونس، بأداء الثلاثي «أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز»، في مسلسل الاختيار، فضلا عن دور ياسر جلال وكافة المشاركين في هذا العمل التاريخي الذين نجحوا في إبهار الجمهور، مشيرة إلى انحيازها للمسلسل كعمل فني مميز.

توظيف جديد لـ«هاني رمزي» في مسلسل العائدون

وأضافت «يونس»، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج «ستوديو 9090»، على راديو 9090، أنّ مسلسل «العائدون»، من المسلسلات الرائعة التي تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي، مشيدة بدور الفنان أمير كرارة، ودور الفنان هاني رمزي الذي يُعد اكتشافًا رائعًا في هذا المسلسل، لأنه بمثابة توظيف جديد له تمامًا، ووصفت أداء الفنان محمود عبد المغني بأنه هائل ومميز.

الدراما هذا العام قوية جدًا

وتابعت «إسعاد يونس»، أن الدراما هذا العام قوية جدًا وكل عمل قائم بذاته، مشيدة بمسلسل «جزيرة غمام»، ومسلسل ملف سري، لافتة إلى الأداء المميز للفنان هاني سلامة والفنان محمد محمود عبد العزيز.

مصر تتحمل مضاعفة الإنتاج الدرامي 4 مرات

وكشفت «إسعاد يونس»، أن هناك منجم من الطاقات الفنية الجديدة، فضلًا عن طاقات موجودة من قبل لكن تم إعادة اكتشافها مرة أخرى، موضحة أن الدراما تتحمل مضاعفة الإنتاج 4 أضعاف ما يجري إنتاجه، لأننا بلد كبير يستوعب كم أكبر من الأعمال الفنية، ويمكن اعتبار هذا العام، بداية لعودة الكوميديا والأعمال الدرامية المميزة.