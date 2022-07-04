إسعاد يونس: أحمد مكي شاطر في توظيف زمايله.. وأكرم حسني دقيق بـ«الإيفيهات»

أشادت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بأداء أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وأيضًا بالفنانة رحمة أحمد التي وصفتها بأنها «إضافة هايلة وانبهرت بأدائها».

وأكدت «يونس» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج «ستوديو 9090» على الراديو 9090، على قدرة «مكي» على توظيف كل شخصيات المسلسل بصورة مضبوطة تخدم بالعمل، بالإضافة إلى توظيف الثلاثة شخصيات التي يؤديها هو وهم «جوني والكبير وحزلقوم».

«إسعاد يونس» إسماعيل فرغلي اكتشاف مذهل

كما أشارت «يونس» أيضًا، إلى أن أكرم حسني قدم عملا مميزا هذا العام بمسلسل «مكتوب عليا»، إذ أنه يهتم جيدًا بالتفاصيل الدقيقة، كما أنه دقيق جدًا في «تركيب الأفيهات»، لافتة إلى أن الفنان إسماعيل فرغلي، الذي جسد شخصية والد أكرم حسني بالمسلسل، يعد اكتشافا مذهلا هذا العام.

وأضاف: «عامل الدور بجمال لم أراه من قبل، دور الأب ده كل فنان تألق فيه بصورة مختلفة إن كان حسن حسني أو بيومي فؤاد، وكل الناس، لكن إسماعيل طعم جميل، وهو اشتغل من زمان جدًا، وكان في معظم حلقات الكاميرا الخفية مع حسين الإمام، وبتاع مسرح أوي، ومتأسس حلو أوي».