تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط ومميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2022/2023، وشركات وسنوات الدراسة وذلك بعد فتح باب التقديم اليوم ولمدة 15 يومًا على أنَّ ينتهي 20 يوليو 2022.

رابط التقديم لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التقديم لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، على هذا الرابط.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي.

الشركاء: مؤسسة آل السويدي للتنمية

سنوات الدراسة بمدرسة السويدي: 3 سنوات.

التخصصات: الكهرباء والميكانيكا.

المنهج الدراسي:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي

مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرصة تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب

شروط التقديم

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب الالتحاق بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.