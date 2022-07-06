هل هناك أنواع للحج؟.. مستشار التضامن للوعي الديني يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور الفقيه الإسلامي ومستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّه بعد تلبية الحاج أو عند التلبية بعد الإحرام وصلاة ركعتين سنة الإحرام يتمّ التلبية بالحج أو العمرة، مشيرًا إلى أنَّ هناك أنواع للحج مثل الحج المفرد الذي ليس معه عمرة ويكون حج فقط فيقول الحاج «لبييك اللهم حجا، ومحيلي حيث حبستني».

وأضاف مستشار الوعي الديني، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هناك من يعتمر ويجلس فى مكة بعد العمرة ويلبس ملابسه العادية ويحرم يوم التروية بالحج، ويصبح ذلك الحاج متمتعا، ويتمتع بخلع ملابس الإحرام ويجلس في مكة بملابسه العادية «تمتع»، فيقول «لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج».

«حج القارن» لا مفرد ولا متمتع

وتابع «عاشور»: هناك حج يسمى حج القارن لا مفرد ولا متمتع، والقارن بمناسك واحدة يؤدي العمرة والحج معا فيقول «لبيك اللهم عمرة وحجًا معا ومحيلي حيث حبستني»، لافتًا إلى أنَّ كل أنواع الحج لها أجر، والثلاثة أنواع من الحج لهم أدلة في السنة النبوية وعند الفقهاء وكل نوع من أنواع الحج له فضل عظيم.

تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة

من جهتها، أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، إلى أنَّه تمّ تخصيص عدة أتوبيسات «67 أوتوبيسًا» وذلك لنقل حجاج الجمعيات الأهلية، كما يتمّ توفير 4 أوتوبيسات مكيفة احتياطية، لافتة إلى أنَّ الأتوبيس يسع 47 حاجًا، ويرافق الحجاج مشرف من البعثة، كما يضم مرشدًا ليدل السائق على الطرق خلال نفرة الحجاج عقب الانتهاء من أداء الركن الأكبر، كما تمّ الاتفاق على تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، تشمل البروتينات التي تمنح الحجاج طاقة تساعدهم على تأدية مناسك الحج.