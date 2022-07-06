باحثة تحليل بيانات: نقص الخبرات أكبر تحديات الحصول على فرصة عمل بعد التخرج

قالت نورهان وجدي، أخصائي تحليل بيانات في مركز الدفاع السيبرالي بالبنك الأهلي، إن شغفها بالتكنولوجيا بدأ منذ طفولتها، لافتة إلى دعم والدها الكبير لها، وحرصه على تنمية شغفها بالتكنولوجيا، الذي تنبه له أثناء عمله على جهاز الكمبيوتر في المنزل.

التحديات بعد التخرج من الجامعة

أضافت نورهان، في كلمتها بجلسة حوار الشباب، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات مصر الرقمية، أنها التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، لافتة إلى أن أول تحدي واجهها بعد التخرج، كان عدم حصولها على فرصة عمل جيدة.

الانتقال للقاهرة بحثا عن فرصة أفضل

أوضحت أخصائي تحليل البيانات، أن عدم قدرتها على الحصول على العمل المناسب، كان أحد أهم أسباب انتقالها للعمل في القاهرة، لكنها أيضا، لم تتمكن من الحصول على وظيفة لها علاقة مباشرة بمجالها العلمي.

وأشارت إلى أنه رغم سعادتها بالعمل بصفة عامة، إلا أنه كان بداخلها عدم رضاء عنه، نظرًا لرغبتها في تحقيق حلمها بالعمل في مجالها، منوهة إلى أن السبب في عدم حصولها على العمل، يرجع إلى عدم تمتعها بالخبرة اللازمة، والشهادات العملية التي تؤهلها لسوق العمل.