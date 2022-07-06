تكنولوجيا الزراعة والألياف الضوئية.. أبرز مشروعات الشباب المستفيدين من «مصر الرقمية»

قال عمر عمارة، مؤسس شركة فريش استورز، إنه أسس الشركة مع أخته فرح عام 2019، موضحًا أن الشركة عبارة عن تطبيق إلكتروني يقوم على توصيل المزارعين بالشركات والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمدارس.

20% زيادة بدخل المزارعين باستخدام التكنولوجيا الزراعية

وأضاف «عمارة» في كلمته في جلسة حوار الشباب خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أن التطبيق ساهم بزيادة دخل المزارعين بنحو 20%، لافتًا إلى أنه وأخته درسا وعملا في إنجلترا، مشيرًا إلى أنه كان لديهم رغبة دائمة في العودة إلى أرض الوطن، والمساهمة في عملية التنمية.

«عمارة»: إنشاء شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الزراعة لم تكن سهلة على الإطلاق

وأوضح «عمارة» أن خطوة إنشاء شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الزراعة لم تكن سهلة على الإطلاق، لافتًا إلى أنه استطاع تخطي الصعوبات بمساعدة مؤسسات الدولة مثل وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الشركة الآن تتضمن العمل داخل 11 محافظة في مختلف أرجاء مصر.

«أسطفانوس» مبادرة «مصر الرقمية» حققت حلمي المؤجل

كما قال «مايكل أسطفانوس» مؤسس والمدير التنفيذي لشركة كوالتي للمقاولات بالغردقة، إن الشركة مختصة بمجال شبكات المعلومات والألياف الضوئية، موضحًا أن العمل في مجال التكنولوجيا وأن يكون له الشركة الخاص به كان حلم يراوده منذ التخرج وحتى عام 2014 عندما انتهى من الخدمة العسكرية.

ولفت «أسطفانوس» إلى أنه عمل بإحدى شركات الموبايل الإنترناشونال مؤجلًا حلمه بإقامة شركته الخاصة، حيث لم يكن تتوافر لديه الخبرة العلمية والعملية أو الماديات الكافية بعد، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة «مصر الرقمية»، أتاحت له الفرصة لتحقيق حلمه المؤجل، كما قامت على نقله نقلة جذرية لتحقيق حلمه.