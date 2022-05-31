أسامة السعيد: ننسق لتطبيق الرقمنة على الطريقة البولندية في مصر

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي، إن مصر تستورد أجهزة منزلية وأدوات زراعية ومنتجات ألبان من بولندا، وتصدر مصر لها حديد وألومنيوم وفوسفات ومحاصيل زراعية، وسط رغبة في زيادة المحاصيل المصدرة.

تنسيق في مجال الرقمنة

أضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هناك تنسيقا لتطبيق الرقمنة في مصر على الطريقة البولندية، وكذلك توطين الأدوات الزراعية الفترة المقبلة، وسط عقد اتفاقات متبادلة بين البلدين، مؤكدا أن بولندا تستثمر في مستشفيات في مصر لتفوق بولندا في الناحية التكنولوجية في المجال الطبي، واستثمروا 1.8 مليار جنيه في مجال المستشفيات، ولديهم رغبة في توسيع الاستثمار أكثر في مصر الفترة المقبلة.

تنسيق مع بولندا في مجال السيارات

أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي، أن هناك تنسيقا مع بولندا لتفعيل الأجهزة، التي تحول السيارات من استخدام البترول إلى الغاز، وستكون مصر مقرا هاما بالاتفاق مع بولندا لتصبح مركزا لتنفيذ هذا الأمر.

زيارة رئيس بولندا لمصر

ويزور الرئيس البولندي مصر لمدة يومين، التقى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الشريف وبابا الكرازة المرقسية، وتم عقد اتفاقيات في المجال الاقتصادي والتجاري، وإعلان فتح الخطوط الجوية بين البلدين مرة أخرى لدفع حركة السياحة من بولندا إلى مصر.