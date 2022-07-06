زوجة ياسر رزق تشكر «المتحدة» على إنتاج فيلم عن مسيرته.. يعرض على «DMC» الليلة

تقدمت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، أرملة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توثيق مسيرة الراحل في فيلم يعرض عبر شاشة «DMC» مساء اليوم.

وقالت زوجة الراحل ياسر رزق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «كل الشكر لوحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، الليلة 11 مساءً على قناة DMC، فيلم رحلة ياسر رزق، يا رب يكون الفيلم كما نتمنى».

ويرصد الفيلم الوثائقي رحلة ياسر رزق من طفولته وحتى وفاته، الفيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة ياسر رزق الصحفية

ويعد الراحل ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي، وولد الراحل في محافظة الإسماعيلية في عام 1965، بدأ عمله الصحفي منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام، وتخرج في كلية الإعلام عام 1986، وعمل في مؤسسة أخبار اليوم واستمر بها لمدة 30 عامًا.

تنقل الراحل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»

وصدر كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، الذي يحتوي رصدًا دقيقًا وموضوعيًا لأحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، ويتضمن أيضًا معلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفي وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.

وتوفي ياسر رزق يوم 26 يناير 2022، عن عمر يناهز الـ57 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.