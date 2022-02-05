وزيرة الثقافة تشارك في ندوة عن ياسر رزق بمعرض الكتاب.. اليوم

يحتفي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية بالكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الذي رحل في 26 يناير الماضي، وينظم المعرض ندوة لمناقشة آخر كتب ياسر رزق «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص» وذلك في الثانية ظهراليوم بقاعة ضيف الشرف بمقر المعرض بالتجمع الخامس.

تفاصيل ندوة ياسر رزق في معرض الكتاب

وتشارك في الندوة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، ويدير الندوة الدكتور سامي عبد العزيز، وبمشاركة عدد كبير من كبار الصحفيين من زملاء وتلاميذ ياسر رزق، وسيكون هناك «فورمة توقيع» باسم الكاتب الراحل لتوقيع كتاب «سنوات الخماسين».

من أجواء كتاب «سنوات الخماسين»

ويقول ياسر رزق فى مقدمة الكتاب: «قبل أن أبدأ هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدى بها عند مفارق طرق قد تقابلنا فى المستقبل. فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هى تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هى مازالت تدمى وتوجع وتؤثر. لكن يمكنك أن ترصد مجريات أمور تثرى، بعدما تنقصى مسبباتها وتفتش عن جذورها. ليس هذا أوان التاريخ لما جرى فى مصر فى العقد الثانى من الألفية الجديدة، الذى اعتبره».

متابعا: وهذا رأيى ـ أكثر الحقبات صعوبة وتقلبات، وأشدها جزراً ومدا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ربما يحين الأوان عندما تكتمل كل مكونات «البازل» المصرى فى ذلك المنعطف غير المسبوق أمام من يتصدى لمسؤولية التاريخ.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها الـ 53 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى 7 فبراير الجاري، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» وتحل اليونان ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.