 سعفان ومحافظ مطروح يشاركان في زراعة 600 شجرة ضمن مبادرة «هنجملها» بالضبعة

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان ، خلال زيارته لمحافظة مطروح بالمشاركة في زراعة 600 شجرة زيتون وليمون بمدينة الضبعة في إطار مبادرة "هنجملها" التي تأتي فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وقال الوزير : إن المبادرة تأتي أيضا في إطار الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

وصاحب الوزير خلال زراعة 600 شجرة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، ومن المقرر استكمال زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة على مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة، وذلك في إطار المبادرة، التي انطلقت على مستوى الجمهورية

ووجه الوزير بتكثيف عمليات الزراعة للأشجار حول المجمع السكني الموجود حول مكتب عمل الضبعة بشكل حضاري ومنسق، يزيد من جمال المدينة ويحسن من حياة المواطنين، مع مراعاة البعد الجمالي عند التشجير وتنسيق المسافات بين الأشجار، مع الحرص على زراعة أشجار مثمرة تعود بالنفع على الشباب قاطني المنطقة.

كما اقترح الوزير توفير منطقة منسقة يمكن زراعتها بمزيد من الأشجار المثمرة المنتجة لخدمة الشباب أبناء المدينة بحيث يقومون بزراعتها واستثمار محاصيلها كمشروع صغير لهم، وإرساء ثقافة التشجير داخل نفوس الشباب وسكان المحافظات، وتنمية تلك الثقافة بمزيد من المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت مع المبادرة في ١٩ محافظة بزراعة عدد كبير من الأشجار في إطار التحول للأخضر للحد من أخطار التلوث البيئي داخل المدن ومواجهة مشكلات الاحتباس الحراري، وزيادة الأكسجين وأيضا زيادة الإنتاج من ثمار الأشجار لخدمة مشروعات المدينة الأخرى وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة .

من جانبه قدم المحافظ الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه وحرصه على خدمة أبناء المحافظة في مختلف المجالات، ومساهمته في تنفيذ المبادرة على أرض مدينة الضبعة بمرسى مطروح، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير الشكل الحضاري والجمالي داخل المدينة في كافة ربوعها، فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لمنسق عام المبادرة المهندس محمد قبطان على تعاونه في تنفيذها داخل المحافظة.

بدوره قدم منسق عام المبادرة الشكر والتقدير للوزير والمحافظ على جهودهم المخلصة للحفاظ على البيئة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مبادرة "هنجملها" على أرض المحافظة بعد تنفيذها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في ١٩ محافظة تم زرع ٥٤٠ ألف شجرة مثمرة خلالها بناء على البروتوكول الموقع مع الوزارة للحد من التلوث البيئي والتحضير للأخضر في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠