وزارة القوى العاملة تمنح 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

لأول مرة، هذا ما اتضح من خلال القرار الوزاري الذي أصدره اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص بداية من السبت 9 يوليه 2022 إلى يوم الخميس 14من نفس الشهر ليحصل بموجب هذا القرار العاملون بالقطاع الخاص على إجازة ستة أيام.

تفاصيل منشور وزارة القوى العاملة بمناسبة إجازات عيد الأضحى

وأعلنت وزارة القوى العاملة، إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع الخاص، عبر منشور أرسلته لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، اعتباراً من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو الجاري أي بواقع أيام مدفوعة الأجر.

وزارة القوى العاملة رفعت عدد أيام إجازة عيد الأضحى

من جانبه أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في المنشور الذي تم توزيعه على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، أن منح إجازة عيد الأضحى جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك- تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

ووفقا لقانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003 فإنه يجوز لصاحب تشغيل العاملين لديه في يوم الإجازة إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك، بشروط من بينها أن يحصل كل عامل عمل واشتغل في يوم الإجازة الرسمية على مثلي أجر هذا اليوم، وذلك بحسب تصريحات لوزير القوى العاملة، حرص على الأدلاء بها في المنشور الموزع على مديريات وزارة القوى العاملة في المحافظات بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن عام 2022 يشهد حصول العاملين بالدولة على العديد من أيام الإجازات، تصل لأكثر من 18 يومًا خلال 365 يوما في عام 2022، وهو يعد من الأعوام التي تشهد إجازات رسمية كثيرة، حيث جاءت الإجازات موزعة على 6 أشهر، أكثر شهور السنة متضمنة الإجازات الرسمية لعام 2022، هو شهر يوليو حيث يشهد إجازات عيد الأضحى المبارك، وكذلك ثورة 23 يوليو وفي نهاية الشهر رأس السنة الهجرية، ويتم توزيع باقي الإجازات في شهور يناير وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر.