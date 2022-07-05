وزير القوى العاملة يعلن عن 2752 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5500 جنيه

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2752 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 35 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2022.

الفرص ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والفيوم، والغربية، والدقهلية، والوادي الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 310 أفراد أمن براتب 3400 جنيه، و176 عامل إنتاج، و7 فني صيانة كهرباء، و7 فني صيانة ميكانيكا، و5 فني تشغيل مواسير، و12 عامل مخزن، و5 سائقين كلارك، و7 أمناء مخازن.

فرص عمل بالقليوبية

وتابع الوزير قائلًا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في مهندس كهرباء، و5 مراقب جودة، ورسام هندسي، و3 فني كهرباء، و3 فنى إعلانات، و15 عامل إنتاج، و2 كهربائي، وسائق.

وفي المنوفية مطلوب 30 مسئول ائتمان، و 100 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، ومهندس نسيج، ومهندس انتاج، ومهندس كهرباء، و33 مندوب مبيعات، و100 أخصائي بيع بالتليفون، و20 محضر طلبيات، و10 سائقين، و10 عاملات فرز، و5 عمال مخازن، و5 عمال إنتاج، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا، وفني صيانة.

فرص عمل بالغربية والدقهلية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت : 30 وكيل تأمين، و 20 مندوب تسويق، و 20 مندوب مبيعات، و15 محصلًا، و15 سائقًا، و10 مساعد تمريض، و10 خدمات معاونة .

وفي دمياط والبحيرة مطلوب: مهندس ميكانيكي، و 20 مسئول ائتمان، و 150 فرد أمن، و 2 سائق لودر، و فنى ميكانيكا وكهرباء، و 10 عاملات عاديات .

وفى المنيا 21 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها : 9 منسق فردي، و 5 مسئولين تمويل، و 3 مدرس رياض أطفال، و 3 مدرس لغة إنجليزية، ومديرة حضانة.

فرص عمل بالفيوم

كما تم توفير فرص عمل بالفيوم والوادي الجديد تمثلت في: مهندس كهرباء، و مهندس ميكانيكا، و 5 محاسبين، و 10 مندوبين مبيعات، و5 مبيعات معارض، و 30 أخصائي خدمات مالية، و 30 عامل خدمات، و10 سائقين.

فرص عمل في أسيوط

وفي أسيوط مطلوب: 1300 مدربين جليسات مسنين، 10 طباخ، و 8 مساعد طباخ، و 15 كبابجي، و 10 مساعد كبابجي، و 10 كابتن اوردر، و 8 ويتر، و 2 استيور، و 6 عامل تجهيز وتحضير، و 29 أخصائي تمويل، و20 عامل خدمات .

أما في سوهاج الوظائف المتوفرة هي : 3 مراقب كنترول، و 3 مراجع، و 3 خدمة عملاء، و 30 سائقًا.