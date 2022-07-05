وزير القوى العاملة يكرّم اثنين من القيادات لبلوغهما سن التقاعد: كانا مثالين للتفاني

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الحفل الذي نظمته الوزارة، لتكريم آمال لبيب، وكيل الوزارة للموارد البشرية، وأحمد يوسف، المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، بمناسبة بلوغهما سن التقاعد.

«آمال» مثال للسيدة المصرية

وأشاد الوزير سعفان، بدور آمال لبيب، مؤكدا أنّها كانت مثالا للسيدة المصرية التي حرصت طول الوقت على حبها للعمل وإتقانها له، وشاركت في العديد من المهام على أكمل وجه، كما تركت خلفها عاملين قادرين على تحمل المسؤولية الكبيرة بالإدارة، لأهميتها للديوان العام بالكامل والعاملين به.

مسؤولية كبيرة

وأشاد سعفان، بدور مدير المكتب الفني، مؤكدا أنّه كان مثال للأخلاق النبيلة والتفاني في العمل، وحمل على عاتقه لفترة طويلة مشكلات المديريات وأسهم في حلها، وكذلك دوره البارز في مكتب الملحقية العمالية بالسفارة المصرية في الكويت، والذي لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يصل إليه أحد من بعده حتى الآن.

هدية تذكارية

وأهدى الوزير، آمال لبيب، هدية تذكارية، تقديرا لدورها البارز خلال الفترة التي قضتها كوكيل للوزارة، وما قبلها لخدمة العاملين بالوزارة وتذليل وحل المشكلات التي تواجههم أثناء تأدية العمل داخل الديوان، وتطوير آليات العمل داخل الإدارة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أهدى الوزير مدير عام المكتب الفني، المصحف الشريف، تقديرا لدوره الفعال خلال الفترة التي قضاها في إدارة المكتب الفني للوزير، وما قبلها من رئاسة المكتب العمالي بدولة الكويت، وما قدمه للعمالة المصرية وإسهامه في حل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لائقة لهم.