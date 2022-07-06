«بتروتريد» تتيح للمواطنين دفع فواتير الغاز من خلال بنك مصر.. اعرف الطريقة

نشرت شركة «بتروتريد» على صفحتها الرسمية، شرح توضيحي لطريقة دفع فاتورة الغاز الطبيعي من خلال محفظة بنك مصر، حيث تقدم «بتروتريد» لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل دفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي والإبلاغ عن قراءة العداد.

وأضافت «بتروتريد» عبر الموقع الخاص بها لنشر أخبار الشركة، أنه تمت إتاحة إمكانية دفع فواتير الغاز الشهرية من خلال «محفظة بنك مصر» بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتعددة للتحصيل الإلكتروني مع بداية كل شهر جديد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية لميكنة كل الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ضمن برنامج تطوير، وتحديث قطاع البترول ورؤية مصر 2030.

خطوات دفع فواتير الغاز من خلال محفظة بنك مصر

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطنين دفع فواتير الغاز من خلال محفظة بنك مصر من خلال عدة خطوات يجب اتباعها، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- ادخل إلى المحفظة عن طريق كتابة رقم الهاتف ثم الرقم السري.

2- اختر خدمات فوري.

3- اختر مرافق عامة.

4- اختر شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».

5- اختر دفع كلي للفواتير.

6- ادخل رقم المشترك الموجود على فاتورة الغاز.

7- إعادة إدخالهم مرة أخرى «للتأكيد».

8- ادخل رقم الهاتف المحمول.

9- الضغط على استمرار «بعد الضغط على استمرار سيتم عرض جميع البيانات الخاصة بالفواتير والاستهلاك».

10- اضغط تأكيد.

11- ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة.

12- سيدفع التطبيق جميع فواتير الغاز المستحقة على العميل.

13- الخروج من المحفظة.