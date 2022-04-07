«بتروتريد» تعلن إتاحة طرق جديدة لشحن عدادات الغاز مسبقة الدفع

حقق المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل انتشارًا غير مسبوق وتناميًا في أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية، وصل لما يزيد عن 13 مليون عميل منزلي، ومن خلال تطبيق التحوُّل الرَّقمي يجري العمل باستمرار على تسهيل عمليات الشحن وسداد مستحقات الغاز الطبيعي.

طرق دفع وتحصيل جديدة

وفي هذا الإطار وقَّعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد» بروتوكول تعاون مع شركات «خالص» و«فوري» و «بي بلس» و«المعصرة جاز مترو»، لإتاحة خدمات الشحن وتحصيل مستحقات الاستهلاك تسهيلًا على المواطنين.

وقَّع البروتوكول الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، ومن شركة «بي بلس» محمد فريد الخولي عضو مجلس الإدارة، وأحمد صقر العضو المنتدب، ومن الإنتاج الحربي «MGM» اللواء عبدالمنعم هنداوي، ومن شركة «فوري» العميد وليد السيد، و من شركة «خالص» معتز السيد محمد.

الدفع من خلال العديد من النقاط المنتشرة

وبمقتضى ذلك يُمكن لجميع عملاء عداد الغاز مُسبق الدفع شحن الكارت من خلال نقاط «فوري» و«خالص» و«بي بلس» المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما سيتمكن العملاء من شحن الكارت عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بمُقدِّمي خدمات التحصيل الإلكتروني «خالص» و«فوري»، ومن المُقرر تفعيل الخدمة عقب عيد الفطر مطلع مايو القادم.

ويُذكر أن شركة «بتروتريد» توسعت في نشر نقاط شحن العداد مُسبق الدفع و التي وصلت إلى ما يقرب من 100 نقطة شحن، ومركز خدمة عملاء خارج مقرات الشركة، بالإضافة إلى إمكانية شحن الكارت من خلال فروع الشركة.

يأتي ذلك في ظل جهود إدارة بتروتريد نحو تحقيق الشمول المالي ورقمنة وميكنة جميع العمليات للتيسير على مستهلكي الغاز الطبيعي، وهي الإجراءات التي من شأنها توفير الوقت والجهد والتكلفة على العملاء.