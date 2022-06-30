غدا بدء تسجيل قراءة عدادات الغاز إلكترونيا بـ14 طريقة

قالت شركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول إنه بدءًا من غد الجمعة 1 يوليو سيتم استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا، والذي يستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

الشركة تسعى للتيسير على المستخدمين

وأضافت الشركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها «بترونيوز»، أن هذا يأتي في إطار حرص شركة «بتروتريد»، على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم، وعملا بالتحوُّل الرَّقمي الذي تعمل عليه الوزارة.

وتُوفِّر الشركة 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة إدخال وإرسال قراءة الغاز الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية و دفع الفواتير

1 – تطبيق ” بتروميتر “ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

2- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة .

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

12– خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727 .

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية .

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.