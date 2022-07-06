تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في دعوى الخطيب لـ10 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الدعوي التي حملت رقم 83 سنة 22، لـ10 أغسطس.

وحجزت المحكمة الاقتصادية، يوم 21 مايو الماضي الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه سنة، في الدعوى المقامة ضده أيضا من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، التي حملت رقم 45 لسنة 22، لجلسة 21 يونيو.

معاقبة مرتضى منصور بالسجن سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، معاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعوتين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

براءة مرتضى منصور من تهمة السب والقذف

وقضت المحكمة الاقتصادية، في 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي، في أولى الدعاوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التي حملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببراءة الأخير، الذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في يوم 6 من شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.