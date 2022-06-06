مرتضي منصور: الخطيب أفضل لاعب في تاريخ مصر.. وحضر أفراح ولادي الاتنين

انتهت جلسة نظر استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه عام، في الدعوى المُقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأجيل إلى جلسة 6 يوليو المقبل.

وقال «منصور»، بعد انتهاء الجلسة في محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين الخطيب، فهو يرى أنه أفضل لاعب كرة قدم في مصر، وهناك علاقة طيبة تربطهما، فالخطيب كان من الذين حضروا أفراح أولاده الاثنين.

أتمنى أن تنتهي الخلافات

أضاف، أنه يتمني أن تنتهي كل الخلافات التي بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمصلحة منتخب مصر.

تأجيل جلسة اليوم لـ6 يوليو

وأجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه عاما وتغريمه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه كفالة، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ6 يوليو القادم.

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22، المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوى الثانية المقامة ضد رئيس نادي الزمالك حملت رقم 45 لسنة 22، بذات التهمة.

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.