«المركزي» يطرح أذون خزانة لصالح وزارة المالية بـ23 مليار جنيه.. اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، اليوم الخميس، في آخر طروحات البنك قبل بدء إجازة عيد الأضحى لصالح وزارة المالية، لسد نفقات الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه

وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أمس الأربعاء، أنه يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، تتوزع بين 15مليار جنيه أذون خزانة أجل 91 يوما، تستحق السداد في يوم 11 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوما، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، تستحق السداد في 4 أبريل 2023.

وثبت البنك المركزي المصري في يونيو الماضي، أسعار الفائدة في الاجتماع الثالث، خلال العام الحالي، لتصل مستويات الفائدة عند 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على الترتيب بعد رفع أسعار الفائدة بنحو 3%، أو ما يعادل الـ300 نقطة أساس.

وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة في شهر مارس الماضي بمقدار 1%، ثم عاودت الرفع في اجتماع تالي بتاريخ 19 مايو الماضي، بنحو 2%، وتنيب وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل دوري على مدار العام؛ إذ تستخدم حصيلة الطرح لسد نفقات الموازنة العامة للدولة كأحد وسائل الاقتراض المحلي، بجانب مصادر التمويل الأخرى سواء الداخلية أو الخارجية.

عجز الموازنة العامة للدولة

ويمثل عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2022-2023، نحو 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة إجمالية تصل إلى 558 مليار جنيه.