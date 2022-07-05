«الإسترليني» يسقط إلى أدنى مستوى أمام الدولار بعد استقالة وزير المالية البريطاني

أعلن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني، استقالته اليوم الثلاثاء، قائلًا إن الحكومة يجب أن تدار بشكل صحيح وكفء وجاد.

ووفقًا لموقع «انفستينج»، فإن وزير المالية البريطاني كتب في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء: «أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق القتال من أجلها ولهذا السبب أستقيل».

سلسلة من الفضائح تلاحق رئيس الوزراء

وأشار الموقع، إلى أن وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، قدم استقالته في وقت سابق بعد سلسلة من الفضائح والاتهامات التي وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحذر محافظ بنك إنجلترا صباح اليوم من دخول الاقتصاد في مرحلة صعبة، وأنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد البريطاني ارتفاعا أكبر في التضخم وصدمات أخرى.

«الإسترليني» يترنح أمام الدولار إلى أدنى مستوى له

وهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020 اليوم الثلاثاء، موسعا خسائره بعد أن دفعت استقالة وزير المالية البريطاني حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أزمة وفقاً لوكالة رويترز وهوى الإسترليني إلى 1.189 دولار، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.4 بالمئة عند 1.193 دولار.

سقوط «الإسترليني» تزامن مع هبوط الأسهم في المملكة المتحدة مع الإغلاق في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات منتجي النفط والغاز الطبيعي، المعادن والصناعات التعدينية وتأمين الحياة.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع 1400 مقابل 439، في حين 411 بقي دون تغيير.