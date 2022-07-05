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«المركزي»: 3.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في أبريل 2022

كتب:

منى صلاح
03:34 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
البنك المركزي المصري- صورة تعبيرية

البنك المركزي المصري- صورة تعبيرية

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022 حوالي 3.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 2.5 مليار دولار حققتها خلال شهر أبريل2021، بنمو 24.4% على أساس سنوي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 3.3 مليار دولار في مارس 2022

ووفقا لبيان البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الثلاثاء، تراجعت  تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة «مارس 2022»الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

نمو تحويلات المصريين بنسبة 7.7%

ووفقا للبنك، فأن تحويلات المصريين ارتفعت بنسبة 7.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 والتي تمتد من يناير وحتى أبريل 2022، لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2021.

 

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«المركزي»: 3.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في أبريل 2022

البنك المركزي: 3.3 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مارس
منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.