7 مميزات لـ العشرة جنيه الجديدة من البنك المركزي المصري.. أكثر أمانا

بعد إعلان البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يوليو 2022، أول طرح للعملات البلاستيكية أو عملة البوليمر، فئة الـ10 جنيهات، والتي تم إنتاجها وتصميمها وفقا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملات، نستعرض في التقرير التالي 7 مميزات خاصة بـ العشرة جنيه الجديدة، كالتالي؛

1. رفع جودة أوراق النقد المتداولة

بحسب بيان البنك المركزي، اليوم، ستساهم العشرة جنيه الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، حيث أنها مقاومة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية.

2. تصميم مبتكر وعصري للعشرة جنيه الجديدة

تم تصميم العشرة جنيه الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، لتجمع العملة الجديدة بين معالم معمارية إسلامية ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.

3. سهولة الحصول على العملة البلاستيكية الجديدة

وأوضح البنك المركزي، اليوم، أنَّ العشرة جنيه الجديدة متاحة بجميع فروع البنوك العاملة في مصر بدءا من اليوم، عبر زيارة أي فرع من شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4 آلاف و500 فرع منتشرة على مستوى جميع المحافظات.

4. سريان تداول العشرة جنيه الورقية مع العملة البوليمر

وأكد البنك المركزي على استمرار سريان العمل بالعشرة جنيه الورقية وتداولها وقبولها في جميع المعاملات، جنبا إلى جنب مع العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والمعروفة بالعملة البلاستيكية.

5. العشرة جنيه الجديدة عملة أكثر أمانا

نظرا لأن العشرة جنيه الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر، فيصعب على المزورين تزييفها وتزويرها عن العملات الورقية من نفس الفئة والمصنوعة من القطن، وبالتالي تصبح أكثر أمانا في التداول والاحتفاظ بها أيضا، كما أنها أكثر مقاومة للحريق والماء.

6. انخفاض تكلفة الطباعة للعملات البوليمر

نظرا لطول عمر العملات البلاستيكية الأقل تعرضا للتلف، وبالتالي فإنَّ العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من البوليمر ستحمل الدولة تكاليف أقل في طباعتها على المدى الطويل، مما يوفر الكثير على خزانة الدولة، بجانب مميزات أخرى تم التطرق إليها.

7. العملة الجديدة صديقة للبيئة

العشرة جنيه الجديدة قابلة لإعادة التصنيع بجانب أنها أكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، وبالتالي فهي من المنتجات صديقة البيئة.