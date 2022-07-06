محامون يقبلون الدفاع عن المتهم بقتل نيرة: لضمان سلامة إجراءات التقاضي

بعد الهجوم الذي تعرض له المحامي فريد الديب عقب إعلانه الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بعد صدور حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم، سألت «الوطن» عددًا من كبار المحامين ماذا لو عُرض عليهم الدفاع عن المتهم؟ فكانت إجاباتهم كالتالي:

محمد حموده: من حق محمد عادل أن يكون له محام

قال المحامي الدكتور محمد حموده إن الهجوم على الأستاذ فريد الديب بمجرد إعلانه قبوله الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف غير منطقي، مضيفًا إنه إذا طُلب منه الدفاع عن المتهم فسوف يقبل لأنه محام، ومن حق كل متهم أن يكون له محامي يدافع حقوقه التي كفلها له القانون ولضمان سلامه إجراءات التقاضي، وخاصة في القضايا التي تصل العقوبة فيها للإعدام فلابد من توفير كل الحقوق الضمانات للمتهم حتى يصبح الحكم بلا عوار.

وأوضح «حموده» أن المتهم الذي ليس لديه محامي فأن المحكمه تنتدب له محامي، مشيرا إلى أن كل متهم لديه دوافع لارتكاب جريمته وهنا يأتي دور المحامي بتوضيح وتوصيل تلك الدوافع والأسباب للمحكمة وهي وشأنها سواء إقتنعت بها من عدمه.

وبالنسبة لمسألة قبوله أن يكون محامي نيرة أشرف ضد فريد الديب، فقال إنه سوف يقبل أيضًا لأن وظيفته الدفاع وضمان سلامه إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.

المحامي شعبان سعيد: قد أقبل القضية

المحامي شعبان سعيد قال إنه في حاله اذا طلب منه الدفاع عن محمد عادل المتهم، فسوف يقبل، مضيفًا أن قبول الدفاع عن المتهم ليس بأنه موافق علي فعل المتهم بل لأنه محامي ومن صميم عمله هو الدفاع عن الإجراءات وليس الدفاع عن الجرم الذي ارتكبه المتهم.

وأشار «سعيد» إلى أنه حق دستوري للمتهم أن يكون له محام حتى يضمن حقوقه في درجات التقاضي، موضحًا أن رفض الدفاع عن المتهم فيه إهدار لحق من حقوق المتهم، حيث أن في هذه الواقعة المتهم مدان وقد تأتي واقعة قد يكون الرأي العام ضد المتهم على خلاف الحقيقة، ودفاع المحامي عنه قد يضمن له رفع الظلم عنه.

وأردف أنه توجد العديد من القضايا يكون المتهمين بلا محامين وتقوم هيئه المحكمة بإنتداب محام في الجلسة.

وبالنسبه لقبوله الإدعاء بالحق المدني في قضية نيرة أشرف وأن يصبح ضد المحامي فريد الديب الذي أعلن بأنه سوف يقوم بالدفاع عن محمد عادل المتهم بقتلها، قال إنه سوف يقبلها لأنه محامي وعمله هو الدفاع عن الإجراءات سواء كانت للمتهم أو للمجني عليها.

جميل سعيد: من حق أي متهم أن يكون له دفاع

وقال المستشار جميل سعيد بأنه لم تعرض عليه القضية حتى يستطيع الإجابه بالقبول أو الرفض، ولكن من حق أي متهم أن يكون له محامي يدافع عنه.